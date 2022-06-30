МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 июня, снизилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 231 тысячи, сообщило министерство труда страны. Доходы населения США выросли в мае

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 228 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 229 тысяч, который был пересмотрен до 233 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 7,25 тысячи — до 231,75 тысячи с пересмотренного уровня предыдущей недели в 224,5 тысячи. Первоначальный показатель составлял 223,5 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 июня, снизилось на 3 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,328 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,331 миллиона с 1,315 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.