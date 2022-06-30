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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837345673.html
Лавров заявил, что Европа может являться основной целью санкций США
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ЕВРОПА СТРАДАЕТ ОТ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ США, ВОЗМОЖНО, ВАШИНГТОН ХОЧЕТ ОСЛАБИТЬ ЕС — ЛАВРОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.06.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. ЕВРОПА СТРАДАЕТ ОТ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ США, ВОЗМОЖНО, ВАШИНГТОН ХОЧЕТ ОСЛАБИТЬ ЕС — ЛАВРОВ
Новость дополняется