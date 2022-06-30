МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется оперативно получить ответ от Осло, как запрет на пропуск грузов для российских поселений соотносится с договором о Шпицбергене. Норвегия отказала в пропуске грузов для российских поселений на Шпицбергене

Глава российского МИД отмтил, что ждет реакции норвежской стороны на официальные обращения. "Мы направили официальный запрос с настоятельным требованием объяснить нам, как это все сочетается с обязательствами Норвегии по договору о Шпицбергене 1920 года. Надеюсь, что они ответят оперативно. Потом уже мы будем анализировать ситуацию и сделаем это быстро", — сообщил Лавров.