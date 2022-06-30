МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Киев в ответ на решение Дамаска признать Донецкую и Луганскую Народные республики начинает процедуру введения торгового эмбарго и санкций в отношении юридических и физических лиц Сирии, заявили в МИД Украины. Эксперт оценил идею ограничения цен на нефть из России

Ранее сирийский МИД проинформировал, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Глава ЛНР Леонид Пасечник отмечал, что намерение Сирии признать ЛНР и ДНР будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта и ускорит налаживание отношений во многих сферах. В МИД Украины отреагировали на решение Дамаска заявлением о разрыве дипотношений без разрыва консульских отношений.

"Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц", — говорится в заявлении на сайте МИД Украины.