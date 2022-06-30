МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 20 по 26 июня вырос на 6 процентных пунктов, до —4 пунктов, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Ромир" оценил расходы россиян на товары повседневного спроса за май

Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

"В период с 20 по 26 июня индекс экономической уверенности россиян вырос до —4", — говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс". На предыдущей отчетной неделе показатель составлял —10 пунктов.

При этом часть людей, которые неделей ранее считали, что "страна находится в кризисе", стали склоняться к тому, что "в стране существуют некоторые проблемы экономического характера".

"М-Пульс" — это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.