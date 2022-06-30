МООСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия и Новая Зеландия завершили переговорный процесс по соглашению о свободной торговле. Новая Зеландия ввела санкции против 44 российских и белорусских компаний

"Мы завершаем сегодня наши переговоры о соглашении по свободной торговле", — отметила глава ЕК, добавив, что процесс длился четыре года.

Отмечается, что с помощью этой договоренности торговля между страной и союзом может вырасти на 30%.