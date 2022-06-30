2022-06-30T17:24:23+03:00
2022-06-30T17:24:23+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837347309.html
Еврокомиссия и Новая Зеландия договорились о свободной торговле
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Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия и Новая Зеландия завершили переговорный процесс по соглашению о свободной торговле. "Мы завершаем сегодня наши переговоры о... ПРАЙМ, 30.06.2022
экономика, новости, ек, новая зеландия, свободная торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МООСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия и Новая Зеландия завершили переговорный процесс по соглашению о свободной торговле.
"Мы завершаем сегодня наши переговоры о соглашении по свободной торговле", — отметила глава ЕК, добавив, что процесс длился четыре года.
Отмечается, что с помощью этой договоренности торговля между страной и союзом может вырасти на 30%.