Россия будет ждать решения Еврокомиссии по транзиту товаров
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. РОССИЯ БУДЕТ ЖДАТЬ РЕШЕНИЯ ЕК ПО ТРАНЗИТУ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ — ПЕСКОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837347408.html
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. РОССИЯ БУДЕТ ЖДАТЬ РЕШЕНИЯ ЕК ПО ТРАНЗИТУ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ — ПЕСКОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837347408.html
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