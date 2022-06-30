МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на переговоры по зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией до конца года. Путин обвинил Запад в разбалансировке продовольственного рынка

"Большое значение придаем и созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом", — сказал Путин.

Он отметил, что Россия рассчитывает, что такие переговоры состоятся до конца года и будут результативными.

"С обеих сторон была выражена заинтересованность в активизации работы российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Дополнительные возможности для наращивания взаимовыгодного сотрудничества, партнерства, увеличение коммерческих обменов между нашими странами — все это открывают новые возможности", — сказал Путин после переговоров.

Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия была и остается одним из основных мировых производителей и экспортеров продуктов питания. Поставки наших сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира", — сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Россия готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии и других дружественных стран на удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Точно так же готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье на их производство. Как известно, доля России на мировом рынке минеральных удобрений составляет 11%, а по некоторым наименованиям превышает 20%. В прошлом году поставили за рубеж 37 миллионов тонн этой продукции. Мы, безусловно, намерены и далее выполнять свои контрактные обязательства", — сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.

РЖД могли бы подключиться к проекту переноса столицы Индонезии, заявил президент России Владимир Путин.

"Компания РЖД могла бы подключиться к реализации масштабной инициативы руководства Индонезии о переносе столицы страны на остров Калимантан", — сказал он.

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планируемом переносе столицы Индонезии из мегаполиса Джакарта в Восточный Калимантан в 2019 году. Власти сочли это необходимым из-за перегруженности нынешней столицы, а также в целях ускорения экономического развития Калимантана. Проект, стоимость которого оценивается более чем в 30 миллиардов долларов США, был приостановлен из-за ковидных ограничений.