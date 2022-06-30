МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Без участия России невозможно в рамках "Группы двадцати" обсуждать решение глобальных проблем мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков рассказал о многообразии направлений рынка нефти

"Все-таки это экономический формат, с главным акцентом на экономику. Говорить о главном акценте на экономику без России невозможно. Это так же невозможно, как сейчас говорить, что этот "золотой миллиард", то есть "Семерка"… может решать глобальные проблемы в экономике. Это совершенно невозможно", — сказал Песков журналистам.

Он также напомнил, что большая часть мирового ВВП "производится за границами этого "золотого миллиарда".

"И также и в "Двадцатке". Говорить без России о том, что будет с мировой экономикой, наверное, сложно", — добавил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин лично примет решение по формату участия России в саммите Группы двадцати, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это мы решим. Президент примет решение. Исходим из того, что мы должны делать так, как нам удобнее, как нам выгоднее", — сказал Песков в ответ на вопрос о формате участия России в саммите.