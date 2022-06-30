МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Индонезия поддерживает усилия ООН по реинтеграции поставок продовольственных товаров и удобрений из России и Украины на мировой рынок, заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Путин рассчитывает на переговоры по свободной торговле с ЕАЭС и Индонезией

"Я поддерживаю усилия ООН по реинтеграции российских продовольственных товаров и удобрений, украинских продовольственных товаров в мировые поставки, особенно что касается поставок через море с Украины. Господин Путин сказал, что гарантирует это", — сказал Видодо на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Накануне визита в Москву президент Индонезии побывал в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским.

Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия по мере приближения саммита "двадцатки" в Индонезии примет решение о формате своего участия, в любом случае у президента РФ Владимира Путина приглашение посетить этот форум есть, и Россия продолжает работу в его рамках