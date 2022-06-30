МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Более половины (52%) американцев считают, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом, и лишь 31% доволен политикой Байдена в области борьбы с ростом цен, следует из опроса, проведенного газетой New York Times. В США сообщили о воровстве бензина из-за роста цен на топливо

Согласно результатам опроса, американцы обеспокоены не только собственным финансовым положением, но также и общим экономическим положением в США и состоянием рынка труда в стране.

Высокие темпы инфляции волнуют более 90% опрошенных, 70% из которых ею "очень встревожены". Отмечается, что еще в апреле взгляды населения на ценовую политику были менее пессимистичными и сильно обеспокоены ростом цен были 63%.

В целом население все слабее поддерживает меры, предпринятые правительством Байдена в рамках борьбы с инфляцией: доволен ими только 31% опрошенных. Среди демократов эта цифра выше и составляет 58%, 15% из которых меры "сильно" одобряет. При этом повышением федеральной резервной системой ключевой ставки на 75 базисных пунктов в июне (до 1,5-1,75% годовых) довольны лишь 30% респондентов.

До недавних времен беспокойство об инфляции скрашивалось хорошим состоянием рынка труда: в апреле 60% американцев считали хорошей идеей поиск работы, а в июне их число упало до 47%.

Опрос проводился 13-19 июня 2022 года. В нём приняли участие 5342 американца. Допустимая погрешность результатов составила 2%.