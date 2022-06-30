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Гражданам России с 30 июня разрешен свободный въезд в Херсонскую область
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Гражданам России с 30 июня разрешен свободный въезд в Херсонскую область, ранее требовалось наличие родственников или иные обстоятельства, сообщили в Херсонской ВГА. "С 30 июня... ПРАЙМ, 30.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Гражданам России с 30 июня разрешен свободный въезд в Херсонскую область, ранее требовалось наличие родственников или иные обстоятельства, сообщили в Херсонской ВГА.
"С 30 июня гражданам России разрешен свободный въезд в освобожденную Херсонскую область", — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале ВГА.
Одновременно сообщается, что ограничения снимаются и для въезда в Запорожскую область, однако подтверждения на данный момент этой информации от властей региона нет.
Ранее из-за действовавших на границе ограничений для выезда из РФ в Херсонскую или Запорожскую области требовались дополнительные основания — например, наличие родственников.