МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что обсудила с представителями Молдавии синхронизацию энергетических рынков страны и Евросоюза в контексте предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС. В Грузии заявили, что не будут отказываться от российской электроэнергии

В Брюсселе в четверг состоялся раунд энергодиалога на высоком уровне между Молдавией и ЕС, написала Симсон в своём Twitter.

"На прошлой неделе Молдавия получила официальный статус кандидата в члены Европейского союза. Сегодня мы сосредоточились на синхронизации энергетических рынков, а также на энергетической безопасности", — сообщила она.

Саммит глав государств ЕС на прошлой неделе решил предоставить статус кандидатов Украине и Молдавии. Лидеры ЕС также поддержали предоставление Грузии европейской перспективы, после выполнения ею определённых условий она сможет получить статус кандидата.

Процесс вступления в ЕС в целом состоит из трех этапов, отмечает Еврокомиссия (ЕК) в своих материалах. Первый — получение статуса кандидата, однако это не означает начала официальных переговоров о членстве.

Как сказала глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Украине, Молдавии и Грузии ещё предстоит "домашняя работа", перед тем, как они перейдут к следующему этапу в процессе присоединения к ЕС. Она отметила, что "эти реформы, в первую очередь, нужны самим странам".

Второй этап на пути присоединения — переговоры, он включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС в каждой стране. Их начало одновременно с другим государством не гарантирует их одновременного окончания, отмечает ЕК. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС, говорится на сайте Еврокомиссии.

В настоящее время есть ряд стран-кандидатов на вступление в ЕС. Сербия получила этот статус в марте 2012 года, переговоры стартовали в начале 2014 года, Черногория получила статус кандидата в конце 2010, а открытие переговоров произошло в июне 2012 году, Турция — в конце 1999 года с началом переговоров в октябре 2005 году. Северная Македония и Албания получили статус кандидатов в конце 2005 года и в середине 2014 года соответственно, но переговоры пока не начаты.