МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Сирия и Донецкая народная республика имеют все основания стать настоящими партнерами как в политическом, так и в экономическом плане, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Правительство внесло протокол о зоне свободной торговли с УЭАС и Ираном

Накануне МИД Сирии заявил о намерении признать независимость ДНР и ЛНР.

"У Сирии и ДНР есть все основания стать настоящими партнерами как в политическом, так и в экономическом плане. Нам есть что предложить друг другу", — сказал он.

По словам Пушилина, скорость принятия Сирией решений говорит о понимании потенциала Донбасса, как делового партнера, и о слаженной работе внешнеполитических ведомств стран. "Мы же в лице САР получаем сильного союзника", — сказал глава ДНР.

Он отметил, что "Желание Сирии признать ДНР демонстрирует понимание политических мировых процессов руководством САР и поддержку народа Донбасса в его праве на самоопределение. У народа Сирии, отстоявшего свой суверенитет и не покорившегося попытке госпереворота, инициированного коллективным Западом, много общего с народом Донбасса", — сказал Пушилин.