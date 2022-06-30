МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ временно, до конца года, ограничило вывоз из России кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Правительство внесло протокол о зоне свободной торговли с УЭАС и Ираном

"С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России", сообщила пресс-служба.

Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.

В частности, временные ограничения на экспорт вывоз введены в отношении L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина — важных кормовых аминокислот, необходимых для полноценного рациона животных.

"Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке", — подчеркнули в пресс-службе.

При этом временный запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи.

В свою очередь, ограничения на экспорт риса и рисовой крупы не будут распространяться на вывоз в страны ЕАЭС и в рамках международных межправительственных соглашений.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, принятые решения позволят полностью обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией: запрет на экспорт аминокислот будет способствовать сохранению положительной динамики в животноводстве, а ограничения в отношении риса и крупы помогут исключить риски их дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.