МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о готовности Тегерана участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море. В Ливии объявили о возобновлении добычи нефти на Марбуке

"Отношения между Исламской Республикой Иран и Украиной на протяжении последних трех десятилетий всегда основывались на дружбе, уважении, взаимной выгоде и сотрудничестве, и мы готовы участвовать в рамках соглашения, которое будет создано для реализации зерновых перевозок через коридор в Черном море", — приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана.

Помимо этого, глава МИД Ирана пригласил Кулебу посетить Тегеран.

Абдоллахиан также добавил, что Тегеран, обращая внимание на корень возникшего кризиса между РФ и Украиной, выступает против военных действий и не считает "войну" подходящим решением проблемы.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.