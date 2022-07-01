МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цены на импортный лосось из-за перебоев с поставками для российских рестораторов выросли в 2,5 раза с начала года, перед предпринимателями отрасли стоит выбор — либо отказаться от этой продукции, либо заменить ее российским аналогом, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. Японцы приняли решение о промысле лососевых в экономической зоне России

"Импортный лосось, он же норвежский или чилийский, это та рыба, которая входит в блюда практически всех суши-ресторанов, а стейки из лосося есть в меню практически каждого российского ресторана. На сегодняшний день цены поднялись очень высоко и основная проблема — логистическая. Так, на филе цены, от недели к неделе, достигают от 2,1 тысячи рублей до 2,5 тысячи. На тушку лосося цена колеблется до 2 тысяч рублей. Раньше стоимость составляла около тысячи рублей, то есть рост — в 2-2,5 раза", — сказал Миронов.

Омбудсмен обозначил два выхода из ситуации для ресторанов России: "Либо вывести импортного лосося из меню, либо перейти на дикого российского лосося, чавычу и кижуча. На все рестораны ее хватит, вопрос только в том, что сейчас проходит путина, и основной потребитель российского лосося — Азия, в том числе Япония, которая выкупает его практически весь. И какая ситуация будет в этом году, никто не знает", — рассказал он.

Миронов также обратил внимание на то, что в России не налажены логистические цепочки по поставке российской рыбы с Дальнего Востока в регионы. При этом ресторатор отметил, что работа с дикой рыбой сложнее, чем с той, которая выращена в искусственно созданных условиях.

Директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов подтвердил РИА Новости, что сильнее всего с начала года подорожали продукты деликатесной группы, в частности лосось – в 2-2,5 раза в зависимости от производителя. "На данный момент нам удалось найти альтернативные варианты поставок, чтобы избежать необходимости сокращать меню, поэтому о дефиците какой-либо продукции в "Якитории" на данный момент речи не идет", — пояснил он.

"В связи с подорожанием нам пришлось изменить стоимость блюд в ресторанах франчайзи-сети, в среднем повышение цен в меню составило 7%. Это значительно ниже "продуктовой инфляции" — чтобы сдержать цены, нам пришлось пожертвовать рентабельностью заведений. Однако это стало эффективным решением, позволившим нам сохранить лояльность гостей", — добавил Муратов.