ПЕКИН, 1 июл — ПРАЙМ. Гонконг не утратил свою привлекательность международного финансового центра из-за закона о нацбезопасности, закон стал основой долгосрочной стабильности Гонконга, что повысило доверие международных инвесторов, заявил РИА Новости в пятницу старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ", глава исследовательского департамента национального института стратегических исследований Университета Цинхуа Цянь Фэн. Китай опубликовал экономическую статистику за январь-май 2022 года

Закон о защите национальной безопасности Гонконга был одобрен парламентом КНР и вступил в силу 30 июня 2020 года, он был принят после многомесячных антиправительственных протестов и беспорядков 2019 года. Закон сразу вызвал недовольство оппозиции Гонконга и ряда западных чиновников. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии, а в Великобритании заявили, что Пекин нарушил свои юридические обязательства, подорвав высокую степень автономии Гонконга, и использовал принятый в прошлом году закон о нацбезопасности для ограничения свобод жителей Гонконга. Пекин все обвинения отрицает.

"Любой непредвзятый человек совершенно отчетливо может увидеть, что первоначальная и основная цель Закона о национальной безопасности в Гонконге состоит в том, чтобы обеспечить процветание и стабильность Гонконга, а также защитить верховенство закона и благосостояние народа… Принятие и введение в действие закона о национальной безопасности закрыло фатальные лазейки в нацбезопасности Гонконга в максимально возможной степени, чтобы Гонконг мог лучше использовать преимущества "двух систем", придерживаясь принципа "одна страна", — заявил Цянь Фэн.

Он подчеркнул, что принятие закона было выгодно Гонконгу для обеспечения благоприятного делового климата, укрепления его статуса финансового, торгового и судоходного центра, а также повышения доверия международных инвесторов. Это, добавил Цянь Фэн, основа и предпосылка долгосрочной стабильности Гонконга в соответствии с принципами "одна страна, две системы", "Гонконг, управляемый гонконгцами" и высокой степенью автономии.

"Некоторые американские и западные СМИ злонамеренно преувеличивают, что "Гонконг утратил свой статус глобального финансового центра из-за закона о национальной безопасности", однако, если посмотреть, то во всем мире нет ни одного международного финансового центра, чей деловой климат пострадал от реализации закона о национальной безопасности", — указал он.

Цянь Фэн добавил, что согласно недавнему опросу Торговой палаты США в Гонконге, более 70% опрошенных компаний четко заявили, что не будут выводить свой капитал и уходить из Гонконга. "Ни одно предприятие не может устоять перед возможностями и прибылью, которые предлагает Гонконг", — подчеркнул он. Аналитик отметил, что в этом году исполняется 25 лет с момента возвращения Гонконга Китаю, и люди в мире до сих пор хорошо помнят, как известный американский журнал Fortune в 1995 году вышел с обложкой "Смерть Гонконга".

"Но их надежды не оправдались, и в 2007 году журнал Fortune принес извинения, прямо заявив: "мы ошиблись". История не повторяется, но всегда поразительно похожа. Те, кто сегодня "обливает грязью" Гонконг, неизбежно дождутся того дня, когда им нужно будет извиниться за это", — указал он.