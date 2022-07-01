ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила в пятницу на встрече руководства верхних палат парламентов России и Белоруссии с главами регионов двух стран, что сотрудничество Москвы и Минска позволит справиться с новыми вызовами недружественных стран. Макрон рассказал о цене, которую Запад платит за антироссийские санкции

"Никаких сомнений, что мы справимся, сможем ответить на новые вызовы недружественных стран", — сказала она.

Спикер также отметила, что ни о какой изоляции речи не идет, Россия открыта к сотрудничеству с другими государствами. По ее словам, у России много дружественных стран в Южной Азии, Латинской Америке, в арабском мире, на Африканском континенте.

Матвиенко подчеркнула, что в условиях беспрецедентного давления у России и Белоруссии появляются новые возможности. "Нет паники, у нас боевой настрой двигаться вперед", — сказала она.

Спикер добавила, что только за прошлый год товарооборот между Россией и Белоруссией возрос на 30% и достиг 40 миллиардов долларов.