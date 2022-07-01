ТОКИО, 1 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил журналистам, что указ президента РФ Владимира Путина о проекте "Сахалин — 2" не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Глава Сахалина не оставит без внимания проект "Сахалин — 2"

"Но мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа. Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями", — добавил премьер.

Он также отметил, что СПГ не входил в пакет санкций, поскольку таково было решение G7.

"Уж не знаю, кто там подразумевается под российской стороной, но пока неизвестны официальные требования в соответствии с указом, мы ничего не можем сказать", — отметил Кисида.

Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ предусматривает смену оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин — 2" на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина — 2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.

"Сахалин — 2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy.

Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ей СПГ.