Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился в июне лучше прогноза
По данным S&P Global, индекс PMI в промышленности еврозоны в июне снизился до 52,1 пункта
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне снизился до 52,1 пункта с 54,6 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 52 пункта.
При этом PMI в области промышленного производства Германии снизился до 52 пунктов со значения мая в 54,8 пункта. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.
Во Франции индикатор опустился до 51,4 пункта с 54,6 пункта в мае. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 51 пункт.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.