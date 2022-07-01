МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне снизился до 52,1 пункта с 54,6 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в еврозоне в июне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 52 пункта.

При этом PMI в области промышленного производства Германии снизился до 52 пунктов со значения мая в 54,8 пункта. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.

Во Франции индикатор опустился до 51,4 пункта с 54,6 пункта в мае. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 51 пункт.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.