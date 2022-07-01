МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко предложила своей белоруской коллеге Наталье Кочановой устроить "женскую забастовочку" и отложить визирование бюджета Союзного государства на 2023 год до тех пор, пока в него не будут включены реально работающие проекты.

Спикер в ходе встречи глав верхних палат парламентов России и Белоруссии с руководителями регионов двух стран отметила, что в текущем бюджете отражен только "случайный набор проектов", которые в будущем не реализуются.

Отмечается, что Матвиенко обратилась к Качановой с предложением устроить "женскую забастовочку", отложив визирование бюджета, пока в него не включат реальные проекты, которые будут выгодны обеим сторонам.