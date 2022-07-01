МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 35,94 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чьи потери достигли 5,94 миллиарда долларов, а состояние сократилось до 22,9 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан РФ. Их общее состояние на 1 июля составляло 354,64 миллиарда долларов.

Самый богатый из них — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, которому с начала года удалось увеличить состояние — на 4,39 миллиарда долларов, до 35,2 миллиарда. Заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который занимает второе место в рейтинге, — на 3,53 миллиарда долларов, до 28,9 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занимающий третье место, с начала года обеднел на 3,62 миллиарда долларов (состояние оценивается в 24,4 миллиарда).

Мордашов находится на четвёртом месте. Пятую позицию занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние с начала года сократилось на 829 миллионов долларов и сейчас оценивается в 20,4 миллиарда. Шестой в списке — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (отказался от полномочий члена совета директоров и досрочно сложил полномочия президента компании), он потерял 2,08 миллиарда долларов и теперь у него 19,7 миллиарда.

Седьмым в списке стал совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние уменьшилось на 3,89 миллиарда долларов и составило 18,5 миллиарда. На восьмом месте находится основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 15,3 миллиарда долларов, которое с начала года уменьшилось на 3,15 миллиарда.

Девятое место занимает бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) — его состояние уменьшилось на 2,2 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда. А десятку лидеров замыкает основной владелец группы "Акрон" Вячеслав Кантор, чье состояние с начала года выросло на 6,2 миллиарда, до 15,2 миллиардов, благодаря чему он вытеснил из десятки находившегося там ещё месяц назад Михаила Прохорова (группа "Онэксим").