2022-07-01T12:34:00+03:00
2022-07-01T13:15:02+03:00
2022-07-01T12:34:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220701/837358026.html
Косачев прокомментировал запрет транзита российский грузов в Шпицберген
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что Москва не допустит ухудшения рисков российских граждан на Шпицбергене. Политик сказал, что Россия не допустит... ПРАЙМ, 01.07.2022
экономика, новости, россия, норвегия, транзит
https://1prime.ru/images/83667/67/836676759.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83667/67/836676759.jpg
https://1prime.ru/images/83667/67/836676758.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83667/67/836676758.jpg
https://1prime.ru/images/83667/67/836676752.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83667/67/836676752.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837345955.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл —ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что Москва не допустит ухудшения рисков российских граждан на Шпицбергене.
Политик сказал, что Россия не допустит "возникновения ситуации, когда риски для граждан, работающих на Шпицбергене, обретут какой-то критичный и тем более необратимый характер".
Косачев отметил, что возможностей для ответа Норвегии более, чем достаточно. Каким будет ответ, полностью зависит от Осло.
"Мы ожидаем сейчас ответа норвежской стороны, — сообщил виц-спикер Совфеда. — Дальнейшую нашу реакцию мы будем определять в зависимости того, какой ответ от норвежской стороны мы получим".