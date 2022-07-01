МОСКВА, 1 июл —ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что Москва не допустит ухудшения рисков российских граждан на Шпицбергене. Лавров: Россия ждет от Норвегии разъяснений по блокировке Шпицбергена

Политик сказал, что Россия не допустит "возникновения ситуации, когда риски для граждан, работающих на Шпицбергене, обретут какой-то критичный и тем более необратимый характер".

Косачев отметил, что возможностей для ответа Норвегии более, чем достаточно. Каким будет ответ, полностью зависит от Осло.

"Мы ожидаем сейчас ответа норвежской стороны, — сообщил виц-спикер Совфеда. — Дальнейшую нашу реакцию мы будем определять в зависимости того, какой ответ от норвежской стороны мы получим".