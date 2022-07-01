Путин рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии по поставкам удобрений
Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки.
Он также добавил, что договорился с белорусским лидером Александром Лукашенко задействовать российский портовый терминал на Балтике для поставок белорусских товаров на внешние рынки.
"Безусловно, Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество и в области сельского хозяйства, и по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки", — сказал Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.
Президент РФ отметил, что регионы обеих стран будут уделять приоритетное внимание укреплению традиционно тесных гуманитарных контактов, принимать энергичное участие в развитии культурных, образовательных, туристических, спортивных обменов.