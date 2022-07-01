МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого они рассмотрели складывающееся положение дел на глобальном рынке продовольствия. Проведение разговора было условлено в ходе саммита БРИКС, прошедшего 23-24 июня. Путин: Россия — надежный поставщик зерна, удобрений и энергоносителей

"Лидеры обстоятельно обсудили актуальную тематику российско-индийских отношений, уделив особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодных связей в сфере экономики. С удовлетворением констатирован существенный рост объемов двусторонней торговли, включая взаимные поставки сельскохозяйственной продукции", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в разговоре был выражен обоюдный настрой на всестороннее укрепление особо привилегированного партнерства между странами.