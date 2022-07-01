МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники заявило, что ЕС работает над новыми санкциями в отношении российского золота. Австрия может лишить "Газпром" газохранилища, сообщило СМИ

"Европейский союз работает над новыми санкциями, целью которых является российское золото", — сказано в сообщении агентства.

Несколько дней назад Америка запретила ввозить в страну золото из России, за исключением случаев, которые предусмотрены законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместно объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.