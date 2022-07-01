Власти Молдавии просят экономить воду из-за засухи
Большая часть территории Молдавии страдает от засухи, жителей просят экономить воду
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пресс-служба гидрометеорологической службы Молдавии заявила, что на большей части территории страны объявлен "оранжевый" код опасности из-за засухи, местных жителей и экономических агентов просят экономить воду.
"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха 1-11 июля на р. Прут и на малых реках Молдавии (за исключением левобережных притоков реки Днестр) ожидается низкая водность ("оранжевый" код опасности). Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", — сказано в обращении службы.
Специалисты уточнили, что "оранжевый" код опасности объявляется в том случае, когда в течение недели объем стока рек не превышает 30% от средних многолетних величин. Сегодня объем стока в реке Прут составляет около 20-30%, малых рек — 10-25%.
При этом осадков в ближайшее время не ожидается, синоптики предупреждают, что вплоть до 6 июля на территории страны будет жаркая погода, температура воздуха может достигать 36 градусов.