МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пресс-служба гидрометеорологической службы Молдавии заявила, что на большей части территории страны объявлен "оранжевый" код опасности из-за засухи, местных жителей и экономических агентов просят экономить воду. Bloomberg: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха 1-11 июля на р. Прут и на малых реках Молдавии (за исключением левобережных притоков реки Днестр) ожидается низкая водность ("оранжевый" код опасности). Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", — сказано в обращении службы.

Специалисты уточнили, что "оранжевый" код опасности объявляется в том случае, когда в течение недели объем стока рек не превышает 30% от средних многолетних величин. Сегодня объем стока в реке Прут составляет около 20-30%, малых рек — 10-25%.

При этом осадков в ближайшее время не ожидается, синоптики предупреждают, что вплоть до 6 июля на территории страны будет жаркая погода, температура воздуха может достигать 36 градусов.