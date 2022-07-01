МОСКВА, 1 июля — ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу пересмотрела в сторону падения ожидания относительно урожая мягкой пшеницы на 2022-2023 маркетинговый год, но сохранила оценку перспектив экспорта на рекордном уровне, сообщило агентство Рейтер. Путин: Россия — надежный поставщик зерна, удобрений и энергоносителей

Согласно опубликованным на официальном сайте данным, Еврокомиссия понизила ежемесячный прогноз по производству мягкой пшеницы в ЕС в 2022-2023 маркетинговом году до 125,0 млн тонн против предыдущего прогноза 130,4 млн тонн.

Причиной этого является более низкий, чем ожидалось, урожай в нескольких странах, в том числе Франции, Польше, Румынии и Испании.

Другие аналитики также пересмотрели вниз прогнозы урожая пшеницы в ЕС вследствие засушливой и жаркой погоды.

Оценка экспорта мягкой пшеницы из ЕС в 2022-2023 маркетинговом году сохранена без изменений, на уровне 38 млн тонн. Это станет рекордным показателем для ЕС, намного превышающим экспорт мягкой пшеницы в 2021-2022 маркетинговом году, который, вероятно, составит 30 млн тонн.

Трейдеры и аналитики ожидают сильного спроса на пшеницу из ЕС в 2022-2023 маркетинговом году, который начнется в июле, так как российско-украинский конфликт мешает поставкам зерновых из черноморских портов.

Снижение прогноза урожая повлекло за собой пересмотр ожиданий относительно запасов мягкой пшеницы в ЕС на конец 2022-2023 маркетингового года на 4 млн тонн, до 13,2 млн тонн.

Прогноз урожая других зерновых культур также пересмотрен в сторону некоторого снижения.

Между тем прогноз по урожаю ячменя в ЕС в 2022-2023 маркетинговом году понижен до 52?2 млн тонн с 52,3 млн тонн месяцем ранее. Прогноз по урожаю кукурузы в ЕС в аналогичный период понижен до 71,7 млн тонн против предыдущей оценки 72,5 млн тонн.

Прогноз по урожаю рапса в ЕС в 2022-2023 маркетинговом году понижен до 17,9 млн тонн против предыдущего прогноза 18,1 млн тонн.

Оценка импорта кукурузы в ЕС в 2022-2023 маркетинговом году повышена на 2 млн тонн, до 15 млн тонн, против 16,5 млн тонн в 2021-2022 маркетинговом году.

Прогноз по импорту подсолнечного масла в ЕС в 2022-2023 маркетинговом году повышен до 2 млн тонн с 1,5 млн тонн.

Данные ЕС по торговле свидетельствуют о стабильных поставках подсолнечного масла из Украины.