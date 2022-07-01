МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщила, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров через Калининград.

По сообщению агентства, новый пакет санкций подразумевает "корректировки" ранее принятых мер — в частности, это может включать "корректировку правил, касающихся транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград".