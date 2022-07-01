МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что Минсельхоз и другие структуры, включая АПК, решат проблему дефицита "долгоиграющаей" упаковки для продуктов питания, чтобы не пришлось все заворачивать в "газету "Правда". Матвиенко рассказала о плане импортозамещения

Она отметила после выступления замглавы Минсельхоза Ивана Лебедева на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии, что в области сельского хозяйства по-прежнему есть слабые звенья.

Во, первых, "это семена". "Говорили об этом многократно, пока гром не грянул, не шевелились. Сейчас зашевелились, шевелитесь дальше побыстрее", — подчеркнула Матвиенко.

Во-вторых, сикер заметила, что в стране наблюдается дефицит упаковок для продуктов питания. "Надеюсь, в газету "Правда" не будем заворачивать, вы найдете вместе выход с упаковкой", — заявила Матвиенко, подчеркнув важность данного вопроса.