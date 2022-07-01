МОСКВА, 1 июл ПРАЙМ. Правительство Сербии приняло решение закупить у отечественных производителей 131 тысячу тонн пшеницы из нового урожая и поместить в продовольственный резерв, передает агентство Танюг со ссылкой на кабмин. В Германии снизились темпы заполнения газохранилищ

Сербский президент Александр Вучич заявил в начале июня, что страна имеет достаточно продовольствия не только для покрытия своих потребностей, но и готова поделиться со странами региона, в первую очередь Албанией и Северной Македонией, участниками инициативы по созданию единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы Open Balkan, а также Черногорией и Боснией и Герцеговиной.

"Правительство Сербии одобрило Республиканской дирекции товарных резервов закупку 131 тысячи тонн продовольственной пшеницы по 40 динаров за килограмм (около 0,33 евро) с включенным в цену НДС. Минимальный объем закупки от семейного хозяйства — 10 тонн, от предприятия — 100 тонн", — передает агентство со ссылкой на документ.

Жатва началась в автономном крае Воеводина, сербской житнице, в конце июня. В этом году урожай пшеницы в Сербии ожидается в объеме свыше 3 миллионов тонн.

Сербия в 2021 году произвела 3,5 миллиона тонн пшеницы, из которых, по данным Республиканского управления статистики, для собственных потребностей и пополнения семенного фонда требуется немногим более 1,5 миллиона тонн, остальное отправляется на экспорт. Правительство страны 10 марта ввело временный запрет на экспорт пшеницы, пшеничной муки, кукурузы и растительного масла, но 30 апреля сменило запрет на экспортные квоты в 220 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн пшеничной муки.