МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на информированные источники, что основное внимание в новых мерах Евросоюза против России, как ожидается, будет не на введении новых санкций, например, в отношении газа, а на ужесточении уже существующих. Bloomberg: новые санкции Евросоюза могут изменить транзит через Калининград

По данным агентства, некоторые страны ЕС настаивают на ужесточении санкций, в том числе в отношении газа, но, в основном, на данном этапе в блоке мало интереса к таким "смелым действиям", учитывая вероятный дефицит топлива и нынешний рост цен.

Блумберг сообщило, что вместо этого в ближайшем будущем внимание, скорее всего, будет сосредоточено на ужесточении и расширении существующих мер, таких как ограничения на экспорт технологий, а также санкций в отношении российских бизнесменов и юридических лиц.