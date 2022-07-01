МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев озаглавил знаком качества попадание научных исследовательских институтов и университетов в перечень санкций.

На совещании по вопросу "О подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок", проходящее на площадке МФТИ, Медведеву рассказали, что университет стал мировым лидером по упоминанию объектом санкций, и ни один университет сейчас не подвергается такому огромному количеству ограничений как МФТИ.

"Я вас поздравляю. В принципе это знак признания. Я абсолютно не шучу. Хорошего тут мало. Но с другой стороны, это все-таки знак качества", — отметил Медведев.