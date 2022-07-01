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2022
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Матвиенко оценила влияние санкций на строительство Союзного государства
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https://россиясегодня.рф
. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе форума регионов России и Белоруссии, что никакие санкции не изменят курс Москвы и Минска на строительство Союзного... ПРАЙМ, 01.07.2022
экономика, новости, валентина матвиенко, союзное государство, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе форума регионов России и Белоруссии, что никакие санкции не изменят курс Москвы и Минска на строительство Союзного государства.
"Мы не только получили сигнал, а убедились, что никакие санкции, никакие ограничения не изменят никогда курс России и Белоруссии на дальнейшее сближение, интеграцию, строительство эффективного Союзного государства", — сказала она журналистам.
По мнению Матвиенко, это объективный исторический процесс, не только глав государств, но и воля народа России и Белоруссии, которые видят в Союзном государстве обеспечение безопасности, суверенитета стран.
Кроме того, совместные интеграционные проекты России и Белоруссии позволяют быстрее обеспечить реализацию проектов в сфере социально-экономического сотрудничества, конечная цель которых — повышение качества жизни граждан двух стран, отметила Матвиенко.