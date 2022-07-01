ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе форума регионов России и Белоруссии, что никакие санкции не изменят курс Москвы и Минска на строительство Союзного государства. Матвиенко рассказала о плане импортозамещения

"Мы не только получили сигнал, а убедились, что никакие санкции, никакие ограничения не изменят никогда курс России и Белоруссии на дальнейшее сближение, интеграцию, строительство эффективного Союзного государства", — сказала она журналистам.

По мнению Матвиенко, это объективный исторический процесс, не только глав государств, но и воля народа России и Белоруссии, которые видят в Союзном государстве обеспечение безопасности, суверенитета стран.

Кроме того, совместные интеграционные проекты России и Белоруссии позволяют быстрее обеспечить реализацию проектов в сфере социально-экономического сотрудничества, конечная цель которых — повышение качества жизни граждан двух стран, отметила Матвиенко.