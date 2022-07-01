МОСКВА, 1 июл ПРАЙМ. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил коллегам из Белоруссии вместе решать вопросы импортозамещения, в том числе за счет продукции, произведенной в возглавляемом им регионе. Крупнейшие китайские авиакомпании заключили сделки с Airbus

Одним из приоритетных в сотрудничестве с белорусской стороной считает вопрос импортозамещения, заявил Кобзев, выступая на пленарном заседании IX Форума регионов Белоруссии и России.

"У нас сегодня замещено только 24 вида ввозимой продукции из 45. И мы сегодня предлагаем белорусским коллегам замещение необходимой продукции за счет производимых в нашем регионе позиций. (Есть электронный) сервис импортозамещения, где зарегистрировано уже 157 предприятий из Иркутской области, почти 3 тысячи видов продукции. Мы предлагаем белорусским коллегам также зарегистрироваться на данном сервисе и эффективно использовать его ресурсы", — сообщил глава Иркутской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также во время пленарного заседания Форума сказал, что Белоруссии и России следует развивать промышленную кооперацию, и добавил, что после ухода западных компаний для белорусов и россиян освободились ниши на рынке на миллиарды рублей.