МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. РФ ВЕДЕТ ДИАЛОГ С ЕС ПО ПРОБЛЕМЕ ТРАНЗИТА В КАЛИНИНГРАД — МИД

МИД РФ: СУДЯ ПО ВСЕМУ, В ЕВРОСОЮЗЕ ВОСПРИНЯЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РФ О СЕРЬЁЗНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СЛУЧАЕ ЗАПРЕТА ЛИТВЫ НА ТРАНЗИТ В КАЛИНИНГРАД

РФ РАБОТАЕТ НАД ПАКЕТОМ КОНТРМЕР В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОБЛЕМА ТРАНЗИТА В КАЛИНИНГРАД НЕ БУДЕТ РЕШЕНА — МИД

РФ ГОТОВА К ЛЮБЫМ СЦЕНАРИЯМ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ ВОКРУГ ПРОБЛЕМЫ ТРАНЗИТА В КАЛИНИНГРАД, МЯЧ НА СТОРОНЕ ЕВРОСОЮЗА И ЛИТВЫ — МИД

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