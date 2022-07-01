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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220701/837363564.html
Россия ведет диалог с Евросоюзом по проблеме транзита в Калининград
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Новости
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РФ ВЕДЕТ ДИАЛОГ С ЕС ПО ПРОБЛЕМЕ ТРАНЗИТА В КАЛИНИНГРАД — МИД МИД РФ: СУДЯ ПО ВСЕМУ, В ЕВРОСОЮЗЕ ВОСПРИНЯЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РФ О СЕРЬЁЗНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СЛУЧАЕ ЗАПРЕТА ЛИТВЫ НА... ПРАЙМ, 01.07.2022
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, калининград, литва, евросоюз, транзит
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. РФ ВЕДЕТ ДИАЛОГ С ЕС ПО ПРОБЛЕМЕ ТРАНЗИТА В КАЛИНИНГРАД — МИД
МИД РФ: СУДЯ ПО ВСЕМУ, В ЕВРОСОЮЗЕ ВОСПРИНЯЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РФ О СЕРЬЁЗНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СЛУЧАЕ ЗАПРЕТА ЛИТВЫ НА ТРАНЗИТ В КАЛИНИНГРАД
РФ РАБОТАЕТ НАД ПАКЕТОМ КОНТРМЕР В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОБЛЕМА ТРАНЗИТА В КАЛИНИНГРАД НЕ БУДЕТ РЕШЕНА — МИД
РФ ГОТОВА К ЛЮБЫМ СЦЕНАРИЯМ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ ВОКРУГ ПРОБЛЕМЫ ТРАНЗИТА В КАЛИНИНГРАД, МЯЧ НА СТОРОНЕ ЕВРОСОЮЗА И ЛИТВЫ — МИД
Новость дополняется