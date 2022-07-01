МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria свидетельствуют, что годовая инфляция в Австрии по итогам июня может стать максимальной с сентября 1975 года — 8,7%. Бензин Аи-92 на бирже в России уже неделю держится ниже 40 тысяч рублей

По сравнению с предыдущим месяцем ожидается рост цен на 1,4%.

"Сильный рост цен в этом году ускорился в июне ещё больше и может достичь 8,7%. Об этом говорят предварительные оценки Statistik Austria. Таким образом, уровень инфляции достиг максимума с сентября 1975 года. Тем временем инфляция ускорилась почти во всех областях. Помимо недавнего повышения цен на топливо и мазут, мы также наблюдаем значительный рост цен в ресторанах и продуктовой рознице", — сообщил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.

Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также стала максимальной с апреля 1976 года, достигнув уровня в 7,7%.