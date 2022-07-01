МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Решение задачи отмены роуминга между Россией и Белоруссией находится на финишной прямой, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Аэропорт Сочи впервые открыл прямые рейсы в ОАЭ

"Отмена роуминга находится на финишной прямой. Принципиальное решение поставленной задачи по изменению тарифной политики операторов достигнуто. Тарифы уменьшились по различным запросам абонентов от шести до девяти раз. Объем телефонного разговора в сутки на среднестатистического абонента увеличился до 26 минут, чего не было никогда. И сегодня операторам сотовой связи и государственным регуляторам осталось "дошлифовать" ряд вопросов с тем, чтобы окончательное решение об отмене роуминга было реализовано", — сказал Мезенцев на полях IX Форума регионов Белоруссии и России.

Ранее Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, об этом говорится в одной из 28 утвержденных руководствами стран союзных программ. Проводимая работа по отмене роуминга позволила белорусским и российским операторам электросвязи обеспечить значительное снижение ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, межоператорских роуминговых ставок и внедрить комфортные абонентские роуминговые тарифы на пространстве Союзного государства.

Россия и Белоруссия с 1 апреля отменили плату за входящие звонки в роуминге.