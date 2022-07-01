МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Турция и Армения договорились в скором времени начать прямую грузовую авиаперевозку, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Турции. Политической подоплеки в остановке "Северного потока" нет, заявили в МИД

"Сегодня в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации отношений Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна. Стороны договорились как можно скорее начать прямую грузовую авиаперевозку между Турцией и Арменией и решили инициировать необходимый процесс для этой цели", — говорится в заявлении.

Страны также договорились об открытии сухопутной границы для проезда граждан третьих стран, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Турции.

"Сегодня в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации отношений Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна. Стороны договорились об открытии сухопутной границы между Турцией и Арменией для проезда граждан третьих стран, посещающих две страны, решили инициировать необходимый процесс в этом отношении", — говорится в заявлении.

Армения и Турция решили продолжить процесс нормализации отношений двух стран без предварительных условий, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Турции.

В Вене в пятницу прошла очередная — четвертая — встреча специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации отношений.

"Стороны обсудили возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения полной нормализации отношений между двумя странами, что является конечной целью, и вновь подчеркнули свое согласие на продолжение процесса нормализации без предварительных условий", — говорится в заявлении.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

В Москве ранее состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией — зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще две встречи после прошли в Вене.