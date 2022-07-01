МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Власти США установили, что танкер "с нефтепродуктами из России", который ранее не пустили в Луизиану, не нарушал санкции, ему разрешили произвести разгрузку, сообщает газета Wall Street Journal. В Турции сообщили о ведении переговоров о прямой авиаперевозке с Арменией

Ранее газета со ссылкой на источники писала, что танкер с якобы нефтепродуктами из РФ не пустили в Новый Орлеан. Сообщалось, что судно принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd, из Черного моря оно отплыло с грузом мазута в июне и планировало прибыть в Новый Орлеан. Фрахтовавшая судно компания Vitol, как указывало издание, настаивает, что полностью соблюдает наложенные США санкции против экспорта нефтепродуктов из РФ.

"Vitol удалось обосновать, что груз на борту судна происходит из Казахстана, а не России и не должен быть под какими-то ограничениями или санкциями США. У Vitol есть сертификаты происхождения и документация, доказывающая все это, вся информация была передана властям", — приводит газета заявление фрахтовавшей компании.

Судно должно было прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, однако из-за проведения проверок не могло произвести разгрузку.