Правительство перевело расчет пошлин на зерно, масло и шрот в рубли
Правительство перевело расчет экспортных пошлин зерна, подсолнечного масла и шрота в рубли
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Из постановления кабмина, опубликованного на портале правовой информации, следует, что расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в России будет осуществляться в рублях, при этом по маслу пошлины продлены на год — до 31 августа 2023 года.
Согласно документу, базовая цена расчета пошлины экспорта пшеницы составляет теперь 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 рублей, на подсолнечное масло — 82,5 тысячи рублей. В формуле применяется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, который устанавливает ЦБ РФ за пять рабочих дней, которые предшествуют дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.
В частности, постановление продлевает на один год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года.