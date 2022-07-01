МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Из постановления кабмина, опубликованного на портале правовой информации, следует, что расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в России будет осуществляться в рублях, при этом по маслу пошлины продлены на год — до 31 августа 2023 года. США разрешили произвести разгрузку судну, шедшему из России, сообщает WSJ

Согласно документу, базовая цена расчета пошлины экспорта пшеницы составляет теперь 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 рублей, на подсолнечное масло — 82,5 тысячи рублей. В формуле применяется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, который устанавливает ЦБ РФ за пять рабочих дней, которые предшествуют дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.

В частности, постановление продлевает на один год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года.