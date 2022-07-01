МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ в первом квартале 2022 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов, динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, — рост на 3,5%, следует из сообщения ведомства. Российский рынок акций вырос на 0,08%

Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат.

"Объем ВВП России за первый квартал 2022 года составил в текущих ценах 34629,2 миллиарда рублей. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2021 года составил 103,5%, относительно четвертого квартала 2021 года – 80,8%. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2022 года по отношению к ценам первого квартала 2021 года составил 123,4%, по отношению к ценам четвертого квартала 2021 года – 110,5%", — говорится в комментарии статистического ведомства.

Росстат сообщает, что в составе ВВП по сравнению с первым кварталом 2021 года расходы на конечное потребление увеличились на 3,3%, валовое накопление выросло на 3%.

"Увеличение конечного потребления связано с заметным ростом потребительских расходов домашних хозяйств (104,5%) после отмены начиная со второго квартала 2021 года ограничительных мер, связанных с COVID-19, а также с повышением потребительского спроса в марте текущего года в ожидании последствий внешнего санкционного давления", — отмечается в комментарии статистического ведомства.

При этом в структуре ВВП в первом квартале 2022 года относительно соответствующего квартала предыдущего года повысилась доля чистого экспорта (с 7,1% до 18,7%) за счет существенного превышения цен экспортируемых топливно-энергетических продуктов над ценами импорта. Доля расходов на конечное потребление сократилась с 76,1% до 66,5%, валового накопления – с 16,8% до 14,8%.