МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Киев просит Анкару задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинского чиновника и документ. Правительство перевело расчет пошлин на зерно, масло и шрот в рубли

"Украина попросила Турцию задержать и арестовать сухогруз под российским флагом "Жибек жолы", перевозящий груз украинского зерна, вывезенного из оккупированного Россией порта Бердянск", — передает агентство Рейтер.

По данным агентства, чиновник из украинского МИД, ссылаясь на информацию, полученную из морской администрации страны, заявил, что на судне якобы около 4,5 тысячи тонн зерна из Бердянска. Агентство также приводит информацию из письма офиса генпрокурора Украины в минюст Турции от 30 июня, где, в свою очередь, говорится, что судно с семью тысячами тонн груза якобы направляется в турецкий город Карасу.

Ранее в пятницу казахстанская компания KTZ Express заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года. Затем "Грин-Лайн" в свою очередь заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.