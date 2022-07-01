МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 июля включительно составит 4 600 рублей за тонну, на вывоз ячменя — 3 307 рублей за тонну, кукурузы — 2 168,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. ООН проведет в июле заседание по Украине и продовольственной безопасности

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 404,4 доллара за тонну, на ячмень — при цене 352,5 доллара, на кукурузу — при цене 322 доллара за тонну.

Согласно постановлению правительства РФ, вывозные пошлины на зерно теперь будут рассчитываться в рублях. Для перевода в российскую валюту используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.

В настоящее время еще действуют ставки пошлин, рассчитанные в долларах: с 29 июня по 5 июля включительно пошлина на экспорт пшеницы составляет 146,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 117,5 доллара, кукурузы — 88,7 доллара за тонну.