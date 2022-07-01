МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. СБ ООН в июле обсудит проблему продовольственной безопасности в контексте Украины, сообщил на пресс-конференции председательствующий в Совбезе постпред Бразилии при ООН Роналдо Коста Фильо. Киев просит Анкару задержать российское судно с зерном, сообщил Reuters

По его словам, дата заседания будет зависеть от того, как продвигаются переговоры об обеспечении экспорта зерна с Украины и из России.

В июле Бразилия является председателем СБ ООН.

"Наш план — провести заседание по Украине по аспекту продовольственной безопасности", — сказал Коста Фильо.

"Это очень деликатный вопрос. Дата заседания будет зависеть от развития консультаций и переговоров, которые ведутся в Европе", — добавил он.

По словам постпреда, Бразилия хотела бы, чтобы Совбез больше сфокусировался на конкретной дискуссии, на одном элементе — проблеме продовольственной безопасности проблеме. "Это влияет на Украину, на Россию, на Европу и на весь мир. Мы хотели бы, чтобы у нас прошла дискуссия с подходом, ориентированным на результат, а не просто звучали обвинения", — указал постпред.

По его словам, обмен обвинениями не поможет решению непосредственной проблемы.

"У нас был ряд встреч, на которых звучали обвинения, и у нас ощущение, что это не особо помогло нам продвинуться", — добавил он.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.