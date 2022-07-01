В Белоруссии сообщили об экспорте сельхозпродукции в 71 регион России
В Белоруссии заявили, что сельхозпродукция в 2022 году экспортируется в 71 регион России
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Белоруссии Игорь Брыло заявил, что в 2022 году белорусская сельхозпродукция экспортируется в 71 регион РФ, с некоторыми достигнуто увеличение экспорта от 150% и выше.
"В текущем году наша сельскохозяйственная продукция экспортируется в 71 регион РФ, у нас есть регионы, с которыми достигнуто увеличение экспорта от 150% и выше: Республика Карелия, Кировская область, Пермский край, Калининградская область и так далее", — сказал Брыло, выступая на пленарном заседании форума регионов Белоруссии и России.