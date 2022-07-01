В России сообщили, что аграрии ощутят эффект от перевода экспортных пошлин к августу
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Экспортная пошлина на зерно, переведенная в рубли, для отечественных производителей более предпочтительна, но эффект от такой меры они почувствуют не раньше августа, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Согласно постановлению кабмина, расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в РФ теперь будет осуществляться в рублях: сами пошлины зависят от индикативной (среднее арифметическое рыночных показателей) и от базовой цены, которая до этого была привязана к курсу доллара.
"Перевод расчета пошлин в рубли – позитивный момент, но он не избавляет об общего негатива, так как пошлины сохраняются. Расчет пошлины в рублях, разумеется, более понятен и предпочтительнее, поскольку до этого риски по валютному курсу по сути перекладывались на производителей — экспортеры закладывали их в цену с запасом в 30% и даже порой 50%", — сказал Злочевский.
С 29 июня по 5 июля еще действуют долларовые ставки пошлин, но уже с 6 июля будут применяться рублевые значения, которые в доходах производителей будут ощущаться еще с некоторым лагом. "Зерно, которое будет грузиться в июле, закупалось ещё в апреле-мае с заложенным курсовым риском, поэтому выгоду от перевода в рубли получат экспортеры, а эффект для крестьян докатится только к августу", — считает глава РЗС.
Он также заметил, что пошлины остаются на не очень привлекательном уровне и не отменяются, означая продолжающееся "изъятие" средств у крестьян; поэтому, по мнению союза, когда требуется оставить ресурсы на территории страны, нужно вводить не фискальные меры, а объемные квоты. Кроме того, на темпы и общий объем отгрузок продолжают влиять и постсанкционные проблемы: по словам Злочевского, ряд иностранных компаний отказываются давать под погрузку свои суда, выросла стоимость фрахта и страховки, а из-за перевода средств через корсчета европейских банков есть и сложности с платежами.
"По моим оценкам, РФ в начавшемся сезоне (с 1 июля 2022 года по 31 июня 2023 года) может поставить на экспорт не менее 50 миллионов тонн зерна, в том числе экспортный потенциал по пшенице – 42-45 миллионов тонн – за счет высоких запасов, которые поддержат поставки на фоне и так хорошего урожая (83-84 миллиона тонн), хотя и не рекордного. Оценки по завершившемуся (31 июня) сезону – 43 миллиона по зерну и до 37 миллионов тонн по пшенице", — заключил глава РЗС.
https://1prime.ru/state_regulation/20220701/837365428.html