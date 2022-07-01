МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Экспортная пошлина на зерно, переведенная в рубли, для отечественных производителей более предпочтительна, но эффект от такой меры они почувствуют не раньше августа, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Новак рассказал о выходе на финиш социальной газификации

Согласно постановлению кабмина, расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в РФ теперь будет осуществляться в рублях: сами пошлины зависят от индикативной (среднее арифметическое рыночных показателей) и от базовой цены, которая до этого была привязана к курсу доллара.

"Перевод расчета пошлин в рубли – позитивный момент, но он не избавляет об общего негатива, так как пошлины сохраняются. Расчет пошлины в рублях, разумеется, более понятен и предпочтительнее, поскольку до этого риски по валютному курсу по сути перекладывались на производителей — экспортеры закладывали их в цену с запасом в 30% и даже порой 50%", — сказал Злочевский.

С 29 июня по 5 июля еще действуют долларовые ставки пошлин, но уже с 6 июля будут применяться рублевые значения, которые в доходах производителей будут ощущаться еще с некоторым лагом. "Зерно, которое будет грузиться в июле, закупалось ещё в апреле-мае с заложенным курсовым риском, поэтому выгоду от перевода в рубли получат экспортеры, а эффект для крестьян докатится только к августу", — считает глава РЗС.

Он также заметил, что пошлины остаются на не очень привлекательном уровне и не отменяются, означая продолжающееся "изъятие" средств у крестьян; поэтому, по мнению союза, когда требуется оставить ресурсы на территории страны, нужно вводить не фискальные меры, а объемные квоты. Кроме того, на темпы и общий объем отгрузок продолжают влиять и постсанкционные проблемы: по словам Злочевского, ряд иностранных компаний отказываются давать под погрузку свои суда, выросла стоимость фрахта и страховки, а из-за перевода средств через корсчета европейских банков есть и сложности с платежами.

"По моим оценкам, РФ в начавшемся сезоне (с 1 июля 2022 года по 31 июня 2023 года) может поставить на экспорт не менее 50 миллионов тонн зерна, в том числе экспортный потенциал по пшенице – 42-45 миллионов тонн – за счет высоких запасов, которые поддержат поставки на фоне и так хорошего урожая (83-84 миллиона тонн), хотя и не рекордного. Оценки по завершившемуся (31 июня) сезону – 43 миллиона по зерну и до 37 миллионов тонн по пшенице", — заключил глава РЗС.