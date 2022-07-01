МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. указали на опасную близость американской экономики к рецессии, а также пересмотрели в меньшую сторону прогноз роста ВВП, сообщает Блумберг. В Турции заявили о возможной перекачке газа из Туркмении через TANAP

"Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы всё же ждём, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса", — отметил главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли.

Ослабление потребительского спроса, по оценкам банка, может стать причиной замедления роста экономики США во втором квартале до 1% в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. В JPMorgan ожидают, что только к концу года темпы роста ВВП возрастут и в последнем квартале составят 1,5%, чему может способствовать замедление инфляции, а также укрепление объёмов производства автомобилей.

Между тем ранее в пятницу федеральный резервный банк Атланты сообщил, что используемые им модели прогнозируют снижение ВВП США на 1% по итогам второго квартала 2022 года.

Подтверждение прогноза данными официальной статистики будет означать для американской экономики формальное начало рецессии, под которой обычной понимается спад ВВП в течение полугода.

В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.