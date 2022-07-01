МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе США (ФРС) необходимо вдвое повысить учетную ставку по сравнению с текущим значением до уровня выше 3%, чтобы нейтрализовать инфляцию, заявила журналистам президент федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. Bloomberg: JPMorgan рассказал об опасной близости экономики США к рецессии

"Предполагаю (повышение) на 75 (базисных пунктов) в июле, после чего будет оценка дальнейших шагов и мы достигнем 3,1% к концу года", — сказала Дейли, отвечая на вопрос о необходимых действиях по снижению инфляции.

В среду глава ФРС Джером Пауэлл допустил, что американская экономика может столкнуться с рисками из-за повышения учетной ставки, однако борьба с инфляцией остается более приоритетной задачей. Он подчеркнул, что риски связаны с набором одновременных шоков, которые могут привести к еще большей инфляции, но задача ФРС не допустить этого одновременно с поддержанием высокого уровня занятости.

Федрезерв в июне повысил ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, и Пауэлл тогда заявлял, что повышение в июле может составить 50-75 базисных пунктов. По данным CME Group, почти 93% аналитиков ожидают, что по итогу июльского заседания учетная ставка вновь будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

В июне министерство труда США отчиталось о росте потребительских цен в стране за май на 8,6% в годовом выражении, что стало крупнейшим ростом с декабря 1981 года.